شاهد .. ميدو يثير جدلا بـ تاتو على صدره

نشر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر ميدو في الصورة وهو يبرز التاتو المرسوم علي صدره، واعتمد على حلاقة شعره ولحيته.





وتفاعل عدد كبير من محبي ميدو مع الصورة وتباينت الآراء حول إعجابهم بقصته الجديدة وبين السخرية والمداعبة.





يذكر أن أحمد حسام "ميدو" نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الأسبق، أبدى اعتراضه على مبدأ منح الأندية المتصدرة جدول ترتيب الدوريات المحلية أفضلية للفوز باللقب، في حالة إلغاء المسابقات، بسبب انتشار فيروس كورونا.