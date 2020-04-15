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تعليم

جامعة طنطا: نجاح التعليم عن بعد بالجامعات في فترة وجيزة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:48 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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نهلة الشربيني
قال الدكتور مجدى سبع ، رئيس جامعة طنطا، إن منظومة التعليم عن بعد استطاعت أن تحقق نجاح كبير خلال فترة وجيزة مشيرا إلى أنه يمكن القول إن وزارة التعليم العالي ووفرت كل السبل لتوفير المادة العلمية للطلاب.

لجامعة تعمل علي تسهيل وصول المادة العلمية للطلاب عبر التعليم عن بعد حيث توفر للطلاب جميع سبل الراحة والدعم للدراسة ، ويمكن القول إن منظومة التعليم عن بعد أثبتت نفسها واستطاعت أن تثبت نجاح كبير منذ انطلاقها.


وأضاف "سبع" في تصريح لموقع "صدى البلد" ، أن هناك جامعات عملت على توفير هذه السبل للتعليم عن بعد بجانب المنصات التعليمية التي تم توفيرها بالمجان، من خلال إطلاق تطبيقات تعليمية وجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن أعضاء هيئة التدريس يقدمون مجهود كبير من أجل التواصل مع الطلاب.




وأضاف أن أعضاء هيئه التدريس بجامعة الزقازيق وبالأخص يعملون بشكل مستمر في التواصل مع الطلاب للإجابة على استفساراتهم،  ابتكروا طرقا جديدة لتقديم المناهج والمقررات  سواء عبر تطبيق للهاتف المحمول، أو بالتنسيق مع قناة الدلتا لإذاعة المحاضرات في حالة عدم توافر خدمات الإنترنت لدى الطلاب بالقرى.


وأوضح أن الجامعة تقوم بنشر المحاضرات في نفس أوقاتها الرسمية واعادتها على مدار 24 ساعة، حيث تعمل على اتباع منظومة التعليم عن بعد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس والتسهيل على الطلاب فى تحصيل المقررات الدراسية والتزام المنزل، مشيرا إلى أنه تم عمل  فيديو لشرح كيفية استخدام التطبيق للتسهيل على الطلاب.


وأشار إلى أنه من الصعب التعرف على ما إذا كانت الامتحانات ستؤجل مرة أخرى أم لا فالقرارات حاليا غير متوقعة ولكنها تتماشى مع الأزمة لحلها.

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