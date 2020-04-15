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اقتصاد

رئيس العامة للاستثمار يتفقد المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر ويتابع الإجراءات الوقائية للحد من كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:40 م
المنطقة الحرة بمدينة
المنطقة الحرة بمدينة نصر
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علياء فوزى
تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،اليوم الاربعاء ، عدد من المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، وذلك للوقوف على حالة العمل والإنتاج بهذه الكيانات ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه بها من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.  

وزار عددا من الشركات والمصانع العاملة المنطقة الحرة ومنها شركة "سمايا" الكترونكس، وشركة "الكيخا" للبلاستيك، حيث تابع حالة سير العمل والإنتاج بهذه الكيانات، وما تم اتخاذه بالفعل من اجراءات لوقاية العاملين بها من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد. 

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بتحقيق التوازن من خلال الحفاظ على استمرار الإنتاجية لكن في ظل اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" تجنبًا لتعريض صحة وسلامة العاملين بها لخطر الإصابة بالفيروس.   

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من اجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.
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