AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

توزيع مصلقات تنسيقية شباب الأحزاب بالشوارع لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:04 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
قام أعضاء حزب الإصلاح والتنمية بنشر وتوزيع ملصقات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تتضمن توعية بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية الحرص على سلامة النفس والغير وأيضا كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة لبياناتهم حتى تتمكن الدولة من حصر أعدادهم ومساعدتهم.

وأضافت تنسيقية الشباب في بيان لها، أن الحزب أيضا قام بتجهيز شنط غذائية من خلال تبرعات الاعضاء وأيضا أهل الخير تمهيدا لمساعدة ودعم الأسر المتضررة، مشيراة إلى أن التنسيقية تضم عددا من الأحزاب السياسية، التي تتضافر جهودها في كافة القضايا التي تهم المجتمع والمصلحة العامة.

وأكدت أن هذه الأنشطة من حزب الإصلاح والتنمية تأتي في إطار المواجهة العامة لفيروس كورونا؛ اضطلاعا بدوره ودعما للجهود المبذولة في ذلك، من أجل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإصلاح والتنمية يستضيف وفد التنسيقية لطرح رؤية الحزب حول الاستحقاقات الانتخابية

عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: الوفد حاضن لشباب الأمة

من الأحزاب للمواطن.. قطار تنسيقة الشباب يواصل جولاته لوضع قوانين الاستحقاقات الانتخابية.. وإعلان المسودة النهائية بعد الحوار المجتمعي

أبو شقة: لا بد أن ندرك أننا أمام أخطار جسيمة مازالت تحيط بمصر ..فيديو

الإصلاح والنهضة يستضيف وفد "التنسيقية" لطرح رؤية الحزب بشأن الاستحقاقات الانتخابية

الإعلان عن افتتاح مقر تنسيقية شباب الأحزاب.. اليوم

ترشيحاتنا

ضربة قاضية تقتل طموحات قطر في مونديال 2022

جمال شعبان يحذر من عرض جديد لـ كورونا بظهور علامات مخيفة فى القدم

أمريكا تسجل 27 ألف إصابة جديدة بـ كورونا و2410 حالات وفاة

الخيانة تسببت فى شنقه.. طومان باي انقطعت مشنقته مرتين.. وسر تعليق جثته 3 أيام على باب زويلة

انهيار زوجة الشهيد الحوفى أثناء تشييع جنازته.. صور

محمد رمضان ينشر صورة برفقة ابنته الكبرى.. شاهد

AdvertisementS

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

بعد اكتشاف 4 إصابات بـ كورونا.. بنك مصر يغلق فرع البدرشين اسبوعًا .. تفاصيل

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة محمد رمضان الأكبر منافسة.. مواصفات لامبورجيني هوراكان ايفو الخارقة

انتبهي لها.. 4 أخطاء تفسد السينابون عند تحضيره.. تعرفي عليها

كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة