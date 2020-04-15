توزيع مصلقات تنسيقية شباب الأحزاب بالشوارع لمواجهة فيروس كورونا

قام أعضاء حزب الإصلاح والتنمية بنشر وتوزيع ملصقات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تتضمن توعية بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية الحرص على سلامة النفس والغير وأيضا كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة لبياناتهم حتى تتمكن الدولة من حصر أعدادهم ومساعدتهم.



