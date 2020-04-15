توزيع مصلقات تنسيقية شباب الأحزاب بالشوارع لمواجهة فيروس كورونا

قام أعضاء حزب الإصلاح والتنمية بنشر وتوزيع ملصقات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتى تتضمن توعية بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية الحرص على سلامة النفس والغير وأيضا كيفية تسجيل العمالة غير المنتظمة لبياناتهم حتى تتمكن الدولة من حصر أعدادهم ومساعدتهم.
وأضافت تنسيقية الشباب في بيان لها، أن الحزب أيضا قام بتجهيز شنط غذائية من خلال تبرعات الاعضاء وأيضا أهل الخير تمهيدا لمساعدة ودعم الأسر المتضررة، مشيراة إلى أن التنسيقية تضم عددا من الأحزاب السياسية، التي تتضافر جهودها في كافة القضايا التي تهم المجتمع والمصلحة العامة.
وأكدت أن هذه الأنشطة من حزب الإصلاح والتنمية تأتي في إطار المواجهة العامة لفيروس كورونا؛ اضطلاعا بدوره ودعما للجهود المبذولة في ذلك، من أجل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.