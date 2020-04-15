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توك شو

أحمد موسى يطالب بحظر كامل فى هذا التوقيت.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:30 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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البهي عمرو

 قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك مواطنين ذهبوا للإسكندرية اليوم و السخنة للفسحة خلال شم النسيم.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، " والله ليحص مصيبة كبيرة ولو معملناش حظر من يوم الأحد لـ يوم الثلاثاء ستحدث مصيبة".

وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن " لابد من تطبيق الحظر الكامل لحماية المواطنين.. احنا منتظرين ايه على القرار ده".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن القرار يجب أن يصدر اليوم أو غدًا مؤكدًا " الناس بتجري تسافر قبل غلق الطرق".

وأشار الإعلامى أحمد موسي، إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بتعليمات الحكومة و الدولة لمواجهة كورونا.

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