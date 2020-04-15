أحمد موسى يطالب بحظر كامل فى هذا التوقيت.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك مواطنين ذهبوا للإسكندرية اليوم و السخنة للفسحة خلال شم النسيم.
وأضاف الإعلامى أحمد
موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"،
" والله ليحص مصيبة كبيرة ولو معملناش حظر من يوم الأحد لـ يوم الثلاثاء
ستحدث مصيبة".
وأوضح الإعلامى أحمد
موسي، أن " لابد من تطبيق الحظر الكامل لحماية المواطنين.. احنا منتظرين ايه
على القرار ده".
ولفت الإعلامي أحمد
موسى، إلى أن القرار يجب أن يصدر اليوم أو غدًا مؤكدًا " الناس بتجري تسافر
قبل غلق الطرق".
وأشار الإعلامى أحمد
موسي، إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بتعليمات الحكومة و الدولة لمواجهة كورونا.