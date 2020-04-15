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السعيد: وزارة التخطيط تضع خطة الدولة وتوزيع الاستثمارات في كل القطاعات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:57 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الوزارة هدفها وضع الخطة العامة للدولة المصرية في مختلف المجالات، مضيفة:"  وضع خطط توفير فرص العمل في مختلف المجالات وكيفية توزيع الاستثمارات في مختلف القطاعات ووضع رؤية الدولة على المدى الطويل حتى 2030 أو على المدى المتوسط او الخطة السنوية ".

وأضافت هالة السعيد في حوارها على قناة " اكسترا نيوز"، أنه هناك تنسيقا دائما مع الوزارات للتعرف على أهداف كل وزارة ونبدأ في توزيع الموارد الإستثمارية على الوزارات، ونعمل على توزيع الخطة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين استثمارات الدولة والاستثمارات الخاصة.

وتابعت هالة السعيد:"  ننظر إلى منظومة الحسابات القومية في مصر والإحصاءات والتعدادات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ونشرف على تلك التعدادات ونصدر بيانات تناسب الظروف التي نعيش فيها ونصدر أرقام خاصة بمعدلات الفقر والبطالة وغيرها من الأرقام و النسب".

وأكملت هالة السعيد:"  نتعاون مع القطاع الخاص في إطار التنمية الاقتصادية، والقطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية وننسق مع القطاع الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر".

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