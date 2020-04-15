محافظ الأقصر يصدر قرارا بتشكيل لجنة للمرور على المستشفيات

أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، تتولى المرور على كافة المستشفيات للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للعاملين داخل المنظومة الصحية داخل المحافظة.









اللجنة مكونة من ممثلى مديرية الصحة، ورؤساء المدن والمراكز، وممثلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.







