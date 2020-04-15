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محافظات

محافظ الأقصر يصدر قرارا بتشكيل لجنة للمرور على المستشفيات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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شمس يونس
أصدر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، تتولى المرور على كافة المستشفيات للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للعاملين داخل المنظومة الصحية داخل المحافظة.


اللجنة مكونة من ممثلى مديرية الصحة، ورؤساء المدن والمراكز، وممثلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.


والجدير بالذكر ان الدكتورة كريستين جرجس المتحدث الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر أعلنت انه بناء علي تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ، بتشغيل نزل الشباب والمدن الجامعية لتخفيف الضغط علي مستشفيات العزل، بدأت المدينة الشبابية بمركز الطود جنوب الأقصر في استقبال الحالات وذلك بالتنسيق بين محافظة الأقصر، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي.
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