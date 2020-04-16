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حوادث

مصدر أمني ينفي إقامة مواطنين مسيحيين احتفالات بالطريق العام

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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نفى مصدر أمني، حقيقة ما بثته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن مقطع فيديو زعمت عبره إقامة عدد من المواطنين المسيحيين لبعض المظاهر الاحتفالية بالطريق العام صحبة أحد رجال الدين بمحافظة المنيا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك؛ أسوةً بما يتم حيال تجاوزات أئمة المساجد.


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وأوضح المصدر، أن مقطع الفيديو المشار إليه خاص باحتفال عدد من المواطنين المسيحيين بعيد القيامة بمحافظة سوهاج، وتم بثه على شبكة الإنترنت منذ قرابة عام.


وأكد المصدر، أن ما تم تناوله فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأى العام.

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