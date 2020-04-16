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أخبار العالم

في أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تسجل 2600 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت 2600 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة يومية.

ومساء الأربعاء، أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لديها إلى  213779 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 11586.

وقال مسؤول أمريكي كبير بقطاع الصحة أمسالأربعاء إن حكام نحو 20 ولاية بها أعداد قليلة من حالات فيروس كورونا المستجد يعتقدون أنهم قد يكونوا مستعدين للبدء في إجراءات إعادة تشغيل الأعمال خلال الموعد الذي يستهدفه الرئيس دونالد ترامب في الأول من مايو.

ومن بين الولايات الخمسين سجلت 17 ولاية إصابات بالفيروس أقل من 100 حالة أول أمس الثلاثاء.

وقال حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيجان إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب كورونا.

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