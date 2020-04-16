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أخبار البلد

للحد من انتشار كورونا.. منظمة الصحة العالمية تطلق هاشتاج #أمن_بالبيت

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:29 ص
منظمة الصحه العالميه
منظمة الصحه العالميه
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مصطفى كرم
أطلقت منظمة الصحة العالمية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج#امن_بالبيت.

وتفاعل مع الهاشتاج العديد من المغردين ليتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :


‏‎#آمن_بالبيت 
اجعلو بيوتكم امنه بتلاوات بالقران الكريم  

‏‎#آمن_بالبيت
وعهد الله ما عايز الحظر يخلص عشان الترابط الاسري اللي بينا . 

‏‎#آمن_بالبيت
يلا نساعدهم  ونقعد بالبيت
الناس دى تعبت ارحموهم 


‏لو مش هتخاف علي نفسك خاف علي اهلك
‎#آمن_بالبيت

‏ولا تبتلينا في الشهر الذي نُحبه وننتظره من عامٍ لآخر يا الله، اللهم بلِّغنا رمضان والتراويح وقد رفعت عنَّا الوباء والبلاء، يا رب اجمعنا في بيتك بأحب الشهور إليك، اللهم لا تحرمنا قيامه في بيوتك...
‎#آمن_بالبيت


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