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سيارات

شيفروليه أوبترا 2020 "كسر زيرو" بسعر 200 ألف

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعاني السوق المصري للسيارات حاليا، من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع والشراء بعد أزمة كورونا ما أدى إلى عدم تحديد أسعار السيارات المستعملة.

وأكد خبراء في سوق السيارات المستعملة بأن من أكثر السيارات التي تلقى رواجا كبيرا خلال تلك الفترة في الكسر الزيرو  شيفروليه أوبترا موديل 2020، 1500 سي سي، حيث وصل سعرها إلى 200 ألف جنيه.

تتمتع شيفروليه أوبترا بسعة محرك يبلغ سعته 1500 سي سي، ويبلغ عزمه الأقصى 147 نيوتن لكل متر أثناء دورانه على سرعة تتروا  بين 3600 إلى 4000 لفة في الدقيقة الواحدة.

كما تبلغ قوته حوالي 110 حصان عند وصوله إلى سرعة دوران تبلغ 5800 لفة في الدقيقة الواحدة، ويبلغ معدل تسارع السيارة 13.2 ثانية وهي المدة التي تحتاجها اوبترا بدايةً من الحركة من وضع الثبات وحتى الوصول إلى السرعة القياسية العالمية وهي مائة كيلو متر في الساعة.
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