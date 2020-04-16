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أخبار العالم

روسيا تختبر صاروخا مضادا للأقمار الصناعية

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:32 ص
صاروخ مضاد للأقمار
صاروخ مضاد للأقمار الصناعية
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قسم الخارجي
أكدت قيادة قوات الفضاء الأمريكية أن روسيا أجرت تجربة لصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، يوم الأربعاء.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قالت القيادة في بيان: "القيادة الفضائية على علم وتتابع الاختبار الروسي لصاروخ اعتراض مباشر مضاد للأقمار الصناعية أجري في 15 أبريل".

وقال جون ريموند، قائد قوات الفضاء الأمريكية: "إن الاختبار الروسي لـDA-ASAT  (صاروخ مضاد للأقمار الصناعية مباشر الاعتراض) يُظهر مثالًا آخر على أن التهديدات التي تتعرض لها أنظمة الفضاء الأمريكية وحلفائها حقيقية وخطيرة ومتنامية".

وأشار ريموند إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لردع العدوان وحماية الأمة والحلفاء ومصالح الولايات المتحدة من الأعمال العدائية في الفضاء.

وأضاف ريموند أن جميع القوى الفضائية هي المسؤولة عن تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لتنظيم الأنشطة الفضائية.
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