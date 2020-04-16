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مرأة

بالكاجوال الناعم .. لاميتا فرنجية تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:14 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة لاميتا فرنجية مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت لاميتا فرنجية من أحدث جلسة تصوير بإطلالة كاجوال تبرز جمال أنوثتها، مرتدية بنطال جينز باللون اللبني الفاتح، مع بلوزة باللون الأبيض على الموضة، ليكشف عن رشاقتها.

وتركت لاميتا فرنجية خصلات شعرها الاسود الحريري متطاير بطريقة جذابة، مع اترتداء نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة.

واما من الناحية الجمالية وضعت لاميتا فرنجية المكياج الجذاب بالالوان البرتقالية التي تناسب اطلالتها الكاجوال.
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