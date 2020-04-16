خروج أورازيو.. رابع مصاب إيطالي من مستشفى العزل بأبو خليفة





وخضع أورازيو للعزل الصحي بمستشفى أبو خليفة ١٤ يوما، وحرص أثناء خروجه من المستشفى على التقاط الصور التذكارية كما سجل فيديو مع العاملين بالمستشفى، يوجه خلاله الشكر لهم على حسن استضافته خلال فترة علاجه وتعافيه.





ويستقبل مستشفى أبو خليفة للعزل، المصابين بفيروس كورونا، بعدما خُصص بقرار وزيرة الصحة ضمن مستشفيات العزل بالمحافظات.







وشهد المستشفى خروج نحو ٦٥ مصابا متعافى من الفيروس المستجد.

خرج أورازيو، رابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إيطالي الجنسية، من مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية.