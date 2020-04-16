ضبط 137 طن مواد غذائية فاسدة فى حملات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع شرطة المسطحات من ضبط 6 مخازن تعمل بدون ترخيص تقوم بتعبئة حفاضات الأطفال وتعيد طرحها في الأسواق بمنطقة باسوس بالقناطر الخيرية وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور مدير المسطحات بالقناطر الخيرية يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت مخازن مقامة بدون ترخيص بمنطقة باسوس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مخازن بدون ترخيص تقوم بتجميع حفاظات الأطفال والمناديل الورقية وتعيد تعبئتها وطرحها في الأسواق مرة أخرى بعد وضع علامات تجارية لماركات شركات كبرى.

كما تم ضبط مخزن مستحضرات تجميل وزيوت للشعر وتم التحفظ على المنتجات والمضبوطات وتبين عدم وجود سجل بيئى أو تراخيص لممارسة الأنشطه التجارية.

فى سياق متصل تمكنت الحملات من ضبط 3 مصانع غير مرخصة لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية وبداخلها كمية قدرها 137,250 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مصنعة من مواد مجهولة المصدر بدون بيانات منسوبة لبعض الشركات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.