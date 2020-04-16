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فن

في ذكرى ميلاد الفنانة ايفا.. معلومات لا تعرفها عنها

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تمر اليوم 16 ابريل ذكرى ميلاد الفنانة إيفلين محروس شاهين أو إيفا حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام  1953 ، و تلقت تعليمها في المدارس الأجنبية ،و عملت مع الفنان سمير غانم في أعمال عديدة اشهرها مسرحية اخويا هايص وأنا لايص عام 1992.

وبسبب لهجتها الأجنبية وشكلها الأجنبي حصلت على فرص كثيرة للعمل مع كبار الفن المصري في دور الأجنبية.

من أهم أعمالها التلفيزيونية : صرخة بريء – فيه حاجة غلط – رحلة السيد أبو العلا البشر- و كسبنا القضية – قضية نسب – أسمهان – المصراوية – أيام الحب و الشقاوة – ملكة في المنفى – ونيس وأيامه.

أفلام سينمائية : عنتر شايل سيفه – جواز عرفي – مسجون ترانزيت – تحدي الأشرار .

مسرحيات : البغبغان – الزعيم. 
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