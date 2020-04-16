في ذكرى ميلاد الفنانة ايفا.. معلومات لا تعرفها عنها





وبسبب لهجتها الأجنبية وشكلها الأجنبي حصلت على فرص كثيرة للعمل مع كبار الفن المصري في دور الأجنبية.





من أهم أعمالها التلفيزيونية : صرخة بريء – فيه حاجة غلط – رحلة السيد أبو العلا البشر- و كسبنا القضية – قضية نسب – أسمهان – المصراوية – أيام الحب و الشقاوة – ملكة في المنفى – ونيس وأيامه.

أفلام سينمائية : عنتر شايل سيفه – جواز عرفي – مسجون ترانزيت – تحدي الأشرار .

مسرحيات : البغبغان – الزعيم.

تمر اليوم 16 ابريل ذكرى ميلاد الفنانة إيفلين محروس شاهين أو إيفا حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1953 ، و تلقت تعليمها في المدارس الأجنبية ،و عملت مع الفنان سمير غانم في أعمال عديدة اشهرها مسرحية اخويا هايص وأنا لايص عام 1992.