استكمال محاضرات الإنتاج والتأليف المسرحي أون لاين

تستمر مؤسسة س للثقافة والإبداع لليوم الثانى على التوالى فى تقديم محاضرات وورش المسرح أون لاين فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة على صفحة المؤسسة فى الفترة من 15: 20 أبريل الحالى.





قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة: إن فى اليوم الثانى للملتقى يتضمن تقديم المحاضرات الثانية من الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت استاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية والتى يتناول فيها عناصر الإنتاج المسرحى "المدخلات، أدوات التصنيع، العمليات التحويلية، المنتج النهائى، المستفيد من المنتج" فى تمام الساعة السابعة مساء.





أما فى تمام الساعة التاسعة مساء سيتم يستكمل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل فى المحاضرة الثانية من التأليف المسرحى فكرة الدراما المسرحية وعناصر الشخصيات، الحبكة، الصراع، المكان والوقت.





وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة.



