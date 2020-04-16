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فن

استكمال محاضرات الإنتاج والتأليف المسرحي أون لاين

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:04 م
ملتقي محاضرات الانتاج
ملتقي محاضرات الانتاج والتاليف المسرحي
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شروق ابراهيم
تستمر مؤسسة س للثقافة والإبداع لليوم الثانى على التوالى فى تقديم محاضرات وورش المسرح أون لاين فى تمام الساعة السابعة والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة على صفحة المؤسسة فى الفترة من 15: 20 أبريل الحالى.

قال هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المؤسسة: إن فى اليوم الثانى للملتقى يتضمن تقديم المحاضرات الثانية من الإنتاج والتسويق المسرحى للدكتور جمال ياقوت استاذ التمثيل والإخراج والإنتاج المسرحى بجامعة الإسكندرية والتى يتناول فيها عناصر الإنتاج المسرحى "المدخلات، أدوات التصنيع، العمليات التحويلية، المنتج النهائى، المستفيد من المنتج" فى تمام الساعة السابعة مساء.

أما فى تمام الساعة التاسعة مساء سيتم يستكمل الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومى لثقافة الطفل فى المحاضرة الثانية من التأليف المسرحى فكرة الدراما المسرحية وعناصر الشخصيات، الحبكة، الصراع، المكان والوقت.

وسيتم فتح باب المناقشة والتواصل مع المدربين عقب انتهاء كل محاضرة.

يذكر أن ملتقى محاضرات وورش المسرح أون لاين والذى تنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع  هو الأول من نوعه فى إطار توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 عقب النجاح الكبير الذى حققته الدورة الأولى من مهرجان المسرح العالمى أون لاين.
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