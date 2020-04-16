استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة

الكثير من الفتيات ترغب فى أستغلال هذا الوقت للأعتناء بالبشرة والشعر بشكل جيد دون التعرض للشمس، كما يرغبن في الحصول على شعر طويل وصحي، وذلك ليس صعب أو مستحيل فقط يجب اتباع نظام غذائي مع الاهتمام بروتين العناية بالشعر وعمل و ماسكات ووصفات لتطويل الشعر والحفاظ على صحة وكثافته.
ووفقًا لموقع "boldsky" نقدم لكى ماسك عصير البصل لتكثيف وطول الشعر.
وصفة عصير البصل لتطويل الشعر:
مكونات وصفة عصير البصل:
عصير حبة بصل واحدة
2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة عسل
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خطوات تحضير وصفة عصير البصل:
نقوم بخلط كل المكونات معًا.
نضع خليط عصير البصل لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر.
قومى بتكرار الوصفة لمدة 3 مرات خلال الشهر لتحصلى على نتائج جيدة