استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة

الكثير من الفتيات ترغب فى أستغلال هذا الوقت للأعتناء بالبشرة و الشعر بشكل جيد دون التعرض للشمس، كما يرغبن في الحصول على شعر طويل وصحي، وذلك ليس صعب أو مستحيل فقط يجب اتباع نظام غذائي مع الاهتمام بروتين العناية بالشعر وعمل و ماسكات ووصفات لتطويل الشعر والحفاظ على صحة وكثافته.





ووفقًا لموقع "boldsky" نقدم لكى ماسك عصير البصل لتكثيف وطول الشعر.





وصفة عصير البصل لتطويل الشعر:





مكونات وصفة عصير البصل:

عصير حبة بصل واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة عسل

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خطوات تحضير وصفة عصير البصل:

نقوم بخلط كل المكونات معًا.

نضع خليط عصير البصل لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر

قومى بتكرار الوصفة لمدة 3 مرات خلال الشهر لتحصلى على نتائج جيدة



