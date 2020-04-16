تناول الحمضيات.. وشاهد ماذا يحدث لشعرك وبشرتك

يوجد العديد من الاغذية الصحية والمشروبات التي تساهم بشكل إيجابي على صحة بشرتك وشعرك، سنقدم بين يديكِ أهم الأغذية والمشروبات التي يجب عدم إهمالها ابدا.
وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، خلال متشور لها، بعض الاطعمة التي تساعد على نضارة البشرة وصحة الشعر:
الحمضيات
معروف عن الحمضيات مصدر لمضاد اكسدة مهم جدًا وهو فيتامين C
هذا الفيتامين يلعب دورًا اساسيًا في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد
لذا من الأفضل التنويع بمصادر الحمضيات المختلفة من الليمون والبرتقال والجريب فروت وغيرها
الشاي الأخضر
هو من أحد أهم و اشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر
وذلك بفضل ما تحويه من مضادات للأكسدة غنية مثل البوليفينول نحن نتصح بتناول كوب من الشاي الاخضر يوميًا ولكن يجب الحرص على ترك فترة زمنية بعيدة عن مواعيد الوجبات حتى تتفادى اي تداخل في امتصاص بعض المواد في الجسم
العنبيات
تعد العنبيات وخاصة العنب البري مصدر غني جدا لمضادات الاكسدة
ويشتهر بكونه من الاغذية :
- المضادة للشيخوخة
- المهمة لصحة الجلد والبشرة والشعر
المياه
- الماء هو الوسط الاهم الذي تتم فيه كافة العمليات الحيوية في جسم الانسان
- الماء مهم جدًا لتنظيم سير هذه العمليات
- الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد والبشرة ووقايتهما من الجفاف
- شرب الماء بكميات كافية ضروري لعملية تنظيف الجسم وتخليصه من السموم بتعزيز عمل الكلى والكبد
وقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، خلال متشور لها، بعض الاطعمة التي تساعد على نضارة البشرة وصحة الشعر:
الحمضيات
معروف عن الحمضيات مصدر لمضاد اكسدة مهم جدًا وهو فيتامين C
هذا الفيتامين يلعب دورًا اساسيًا في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد
لذا من الأفضل التنويع بمصادر الحمضيات المختلفة من الليمون والبرتقال والجريب فروت وغيرها
الشاي الأخضر
هو من أحد أهم و اشهر المشروبات العشبية المعروفة بدورها في محاربة علامة الشيخوخة والتقدم في العمر
وذلك بفضل ما تحويه من مضادات للأكسدة غنية مثل البوليفينول نحن نتصح بتناول كوب من الشاي الاخضر يوميًا ولكن يجب الحرص على ترك فترة زمنية بعيدة عن مواعيد الوجبات حتى تتفادى اي تداخل في امتصاص بعض المواد في الجسم
العنبيات
تعد العنبيات وخاصة العنب البري مصدر غني جدا لمضادات الاكسدة
ويشتهر بكونه من الاغذية :
- المضادة للشيخوخة
- المهمة لصحة الجلد والبشرة والشعر
المياه
- الماء هو الوسط الاهم الذي تتم فيه كافة العمليات الحيوية في جسم الانسان
- الماء مهم جدًا لتنظيم سير هذه العمليات
- الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد والبشرة ووقايتهما من الجفاف
- شرب الماء بكميات كافية ضروري لعملية تنظيف الجسم وتخليصه من السموم بتعزيز عمل الكلى والكبد