هل يجوز أداء صلاة التراويح فى المنزل بزوجتى وأبنائي ؟





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن يجوز مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الاحترازية لكم للوقاية من فيروس كورونا مثل التطهير والتباعد وغيرها.





وأوضح أمين الفتوى أن أما ما نراه من قيام البعض بالتجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة فهذا لا يجوز لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر فربما كان أحدهم يحمل الفيروس ولكنه لا يشعر به وهو ما أكدته تقارير خبراء الصحة".









نبهت وزارة الأوقاف، على الأئمة والمؤذنين فى المساجد، بشأن أذان صلاة الجمعة ، بحيث يتضمن الأذان، جملتي: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمعة الماضية.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية ، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية : الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين .





نبهت وزارة الأوقاف، على الأئمة والمؤذنين فى المساجد، بشأن أذان صلاة الجمعة غدا ، على أن يتضمن الأذان، جملتي: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمعة الماضية.





أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية ، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية : الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين .





وأعلن أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله اليوم، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها ، موضحًا أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر ، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل ، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات .





وأكد جمعة أن إقامة صلاة الجمعة تدخل في إطار الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو من ينوب عنه وفي المساجد التي تحددها جهة الولاية المختصة ، ولا تنعقد في غير المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص ، وهي في عصرنا الحاضر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أو الجهة التي تسند إليها إدارة شئون المساجد في الدول التي ليس بها وزارات أوقاف أو شئون إسلامية ، وإقامة الجمعة بالمخالفة لذلك افتئات على الدين والدولة .



