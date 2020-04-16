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فن

اتفاق شراكة بين Netflix ودار نشر BOOM! Studios

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:58 م
نتفليكس
نتفليكس
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محمد نبيـل
وقّعت شبكة Netflix على اتفاق النظرة الأولى مع دار نشر BOOM! Studios، لتقديم مسلسلات عادية وأخرى رسوم متحركة.

كانت دار النشر هذه خلف العديد من سلاسل القصص الهزلية المحبوبة التي حققت أفضل المبيعات والحائزة على جوائز "آيزنر"، وتشمل Lumberjanes وSomething is Killing the Children وOnce & Future، وMouse Guard. 

سيقوم "روس ريتشي" مؤسس دار نشر BOOM! Studios ورئيسها التنفيذي، و"ستيفن كريستي" رئيس قسم التطوير، بمهام الإنتاج التنفيذي لجميع المسلسلات التي ستُنتج في إطار هذه الاتفاقية. 

ويمثّل ذلك شراكة جديدة من نوعها بين Netflix وBOOM!‎ رغم التعاون الوثيق القائم بين الشركتين والذي يتضمن مشاركتهما في إنتاج الفيلم الروائي القادم The Unsound للمخرج "ديفيد ساندبيرغ" المستوحى من رواية "كولين بون" و"جاك تي كول" المصورة. كما شرعت BOOM!‎ للمرة الأولى في تقديم مسلسل روائي مصوّر في 2019 استنادًا إلى عمل "جيم هينسون" بعنوان The Dark Crystal: Age of Resistance. 

وقال "براين رايت"، نائب رئيس المسلسلات الأصلية في Netflix: "تتسم شخصيات BOOM!‎ بطبيعتها المتميّزة والمشرقة والمختلفة والمتنوعة. وتتمتّع قصصها بميزة التأثير على مشاعرنا ولمس ما بداخلنا جميعًا. ولا يسعنا الانتظار لقصّ هذه القصص وتقديمها على الشاشة ليشاهدها المعجبون في جميع أنحاء العالم".

وقال "روس ريتشي"، المؤسس والمدير التنفيذي، "نطلق ما يزيد عن 20 مسلسلًا كل عام ويسعدنا أن نحظى بشراكة مع شركة لديها نفس القدر الوافر من الأعمال الإنتاجية. ويساعدنا نموذج شراكة BOOM!‎ المتميّز بحصر حقوق النشر في مكتبتنا على تقديم النفع والفائدة للمبدعين؛ إذ يضعهم في مكانة بين كبار المخرجين وكُتَّاب السيناريو والمنتجين. ويسعدنا استكمال سجلنا الحافل بترجمة محتوى مكتبتنا الذي حقق أفضل المبيعات والحائز على الجوائز بالتعاون مع أفضل موهبة تلفزيونية في هذا المجال ومع الشركة التي تتربع بلا منازع على عرش عصر البثّ الجديد" .

تُعد Netflix الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة الترفيه عبر الإنترنت، إذ يستمتع ما يزيد عن 167 مليون عضو من أعضائها في أكثر من 190 دولة بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع الأعضاء مُتابعة كل ما يرغبون في مشاهدته في أي وقت، وفي أي مكان، وعلى أية شاشة متصلة بالإنترنت، ويُمكنهم التمتع بالمشاهدة وإيقافها مؤقتًا ثم معاودة المشاهدة مرةً أخرى، وكل ذلك بدون إعلانات أو التزامات.
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