الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتى الأهلى والزمالك فى أبطال إفريقيا

واتخذ الكاف قبل عدة أيام قرارا رسميا بتأجيل منافسات الدور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى آجل غير مسمي والتى كان من المقرر إقامتها فى شهر مايو المقبل، وقرر تشكيل لجنة طوارىء لمتابعة ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص الفيروس المنتشر .





يذكر أن الكاف قرر تعليق جميع الأنشطة والبطولات الخاصة به فى الوقت الحالى وقرر تأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين، بالإضافة إلى غلق مقر الكاف بالقاهرة كإجراءات وقائية لمواجهة كورونا.





وكان مسئولو النادي الأهلى والزمالك يعيشون حالة كبيرة من الرعب خوفا من عدم استكمال مسابقة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القارى الكبير.





وكشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي أن الكاف حدد مواعيد مبدئية جديدة لإقامة الدور قبل النهائى من منافسات بطولتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية ، واستقر الكاف على إقامة مباريات الدور قبل النهائى من منافسات الأبطال بين الأهلى والوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء خلال أواخر شهر يونيو المقبل .وفى حال عدم استقرار الأوضاع بالنسبة للسيطرة على كورونا فأن الكاف استقر على إقامة الدور قبل النهائى من أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال شهر يوليو ، وفى حال استمرار تفشي الكورونا حدد الكاف شهر أغسطس كخيار أخير لإقامة نصف النهائى .