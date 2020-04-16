شاهد .. أهداف كينو صفقة الأهلي المنتظرة

كشف اللاعب البرازيلي ماركوس كينو ، عن موعد عودته لنادي بيراميدز بعد إنتهاء أعارته مع الجزيرة الاماراتي .





وقال كينو ، عبر قناة اون تايم ، ان تعاقدي مع الجزيرة ينتهي في شهر 6 المقبل، وبعدها سأعود إلى بيراميدز، ولكن سأذهب لبيتي ونرى هل سيعود الدوري أم لا، ووكيلي سينسق كل شىء مع الأندية.





وسؤاله عن فرصته في الانضمام لمنتخب البرازيل ، قال ، لقد بلغت الـ 30 عاما، وهناك لاعبين أصغر مني ويلعبون في الدوريات الأوروبية، أركز فقط في اللعب.





وعن أصعب مدافع فى الدوري المصري قال ، علي جبر لم أقدر على مراوغته في التدريبات ، بينما كنت أراوغ رجب بكار، وعبد الله بكري كان يلجأ للخشونة كثيرا في المران.

واختتم كينو ، تصريحاته ، أن أفضل لاعب في الدوري المصري هو عبد الله السعيد ، ولا يوجد لاعب بعينه كنت أتمنى انضمامه من الأهلي أو الزمالك إلى بيراميدز.