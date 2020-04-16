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رياضة

شاهد .. أهداف كينو صفقة الأهلي المنتظرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:58 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
تمنى جماهير النادي الأهلي نفسها بالتعاقد مع البرازيلي كينو نجم نادي بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي بعد التصريحات التى أدلى بها اللاعب مؤخرا عن تفضيله ارتداء الفانلة الحمراء حال تلقيه عرضا رسميا من مسؤولي النادي .

ويمتلك كينو مهارات فنية عالية جعلته واحد من أفضل لاعبى الدورى المصري فى الموسم الماضى مع نادي بيراميدز عقب استقدامه فى صفقة خيالية من قبل المستشار تركى آل الشيخ مالك النادي الحالى الا أن المقابل المادي الكبير الذى يحصل عليه جعله ينتقل لنادي الجزيرة الإماراتى على سبيل الأعارة .

وينشر صدى البلد أبرز أهداف الهاكر كينو الصفقة المنتظرة للأهلى فى الميركاتو الصيفى القادم وفقا لأمنيات اللاعب وجماهير النادي لتعويض رحيل رمضان صبحى لإستئناف تجربته الاحترافية مع ناديه هدرسفيلد الإنجليزى . 

كشف اللاعب البرازيلي ماركوس كينو ، عن موعد عودته لنادي بيراميدز بعد إنتهاء أعارته مع الجزيرة الاماراتي .

وقال كينو ، عبر قناة اون تايم ، ان تعاقدي مع الجزيرة ينتهي في شهر 6 المقبل، وبعدها سأعود إلى بيراميدز، ولكن سأذهب لبيتي ونرى هل سيعود الدوري أم لا، ووكيلي سينسق كل شىء مع الأندية.

وسؤاله عن فرصته في الانضمام لمنتخب البرازيل ، قال ، لقد بلغت الـ 30 عاما، وهناك لاعبين أصغر مني ويلعبون في الدوريات الأوروبية، أركز فقط في اللعب.

وعن أصعب مدافع فى الدوري المصري قال ، علي جبر لم أقدر على مراوغته في التدريبات، بينما كنت أراوغ رجب بكار، وعبد الله بكري كان يلجأ للخشونة كثيرا في المران. 
واختتم كينو ، تصريحاته ، أن أفضل لاعب في الدوري المصري هو عبد الله السعيد ، ولا يوجد لاعب بعينه كنت أتمنى انضمامه من الأهلي أو الزمالك إلى بيراميدز.

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