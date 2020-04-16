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محافظات

إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:43 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان تنظيم وتنفيذ حملاتها المكبرة التى تشنها يوميًا بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى. 

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن حملات الإزالة المكبرة نجحت اليوم في منع الشروع في التعدى على 200 فدان بالظهير الصحراوى لقرية بنبان بمركز دراو من خلال الإزالة الكاملة لبئر مياه جارى إنشاءه بالمنطقة لزراعة هذه المساحة من أملاك الدولة. 

وأوضح أشرف عطية أن الحملات نحجت أيضًا في إزالة 26 حالة تعدى متنوعة بمساحة تصل إلى 857 ألف و167 م2 بجميع المدن والقرى على مستوى المحافظة ، مشيرًا إلى أنه جارى تحويل المعتدين للنيابة العسكرية لتوقيع أقصى العقوبات وإتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضدهم من أجل سيادة القانون وإسترداد حق الدولة. 

وأضاف محافظ أسوان أن الحملات المكبرة نجحت أيضًا في تنفيذ 10 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية أملاك خاصة في فترات سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 73 ألف و325 م2.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعامل الحاسم والفورى مع أى حالات تعدى وخاصة التى تتم خلال فترة الحظر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

واقرأ أيضًا:

إزالة 29 حالة تعد على أراضي الدولة في أسوان .. صور
https://www.elbalad.news/4276415
إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان
إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان
إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان
إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان
إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان
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