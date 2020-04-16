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ديني

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والأقباط بـ عيد القيامة

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:43 م
شيخ الأزهر يهنئ البابا
شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والأقباط بـ عيد القيامة
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محمد شحتة
أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا بقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بعيد الإخوة المسيحين.

وتوجه الطرفان خلال الاتصال، بالدعاء من أجل أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد جميعا، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزازه برباط المواطنة الوثيق الذي يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة في التكافل والتضامن، لاسيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع.
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