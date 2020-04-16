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أخبار البلد

رئيس الوزراء: صحة المواطن في المقام الأول

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:54 م
رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الفترة الماضية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشار في البلاد لافتاً إلى أن هذه القرارات من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين.

وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن صحة المواطن في المقام الأول ولكن لابد من عجلة الاقتصاد المصري تدور حتي نستطيع العودة لما بعد كورونا بأمر طبيعي.


وأشار إلى أن الدولة بكل أجهزتها تحت قيادة الرئيس تقوم بدورها وهناك تواجد من القطاع الخاص وهذا شيء محمود.

وأعلن أن التوجه فيما يخص الاثنين القادم أننا نأخذ إجراءات مشددة في هذا اليوم وسيطبق عليه إجراءات يومي الجمعة والسبت من غلق كامل للمقاهي والشواطئ والمتنزهات، بالإضافة لهذا الأمر أصدرنا قرار إيقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم السكك الحديد والأتوبيسات والنقل العام والنهري.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات فيها نوع من الشدة علي المواطن ولكن ننظر للصالح العام وحرص المواطن لأقل نوع من التزاحم وخفض معدل الإصابات لأننا درسنا أن بعض الدول كان سبب تزايد الأعداد بسبب تزاحم المواطنين مما أدي لتزايد المرض.
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