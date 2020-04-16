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تعليم

أستاذ صحة عامة: الفسيخ يمنع العدوى بـ فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:19 م
فسيخ
فسيخ
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حسام الفقي
اعتاد الكثيرون على تناول الفسيخ والرنجة وتلوين البيض في اعياد شم النسيم وأيام قليلة وتأتي أعياد الربيع، ومن أهم الطقوس المرتبطة في شم النسيم عند المصريين هي تناول الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين، والبيض الملون، وخلال هذا اليوم تزداد فرص التعرض لإصابة البعض بالتسمم في حالة تناول الأسماك الفاسدة لذلك تم عرض سؤال علي استاذ الصحة العامة وتوضيح علاقة كورونا بالفسيخ .

قال الدكتور هشام مهابة ، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس وأستاذ الصحة العامة، انه لايوجد علاقة بين الفسيخ وكوورنا ولا يؤثر فيروس كورونا المستجد علي الفسيخ من حيث الانتقال لان الفسيخ يحتوي علي املاح قد تقضي علي الفيروس ولكن التحذير من الفسيخ لخطورة حالات التسمم التي يسببها كل عام من سوء التخزين وهذا يؤثر ضغط كبير علي المستشفيات في ظل ازمة كورونا لذلك ننصح بعدم تناول الفسيخ واللجوء اللي اتزين البيض واكل الرنجة .

وأضاف أستاذ الصحة العامة لـ صدي البلد ان الفسيخ يتسبب في ترسب نسبة كبيرة من الأملاح داخل الجسم، وهذا الأمر يعد مؤشر خطر للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يعرض حياتك للمزيد من الخطر لأنه يعرض حياة المخ للخطر، ويجب عليك في هذا الأمر الإكثار من تناول الماء بالاضافة الي سؤ التخزين للفسيخ يزداد من فرص الوفاة في حالة عدم الإلحاق بك، حيث إنها سمكة تحتوي علي سم قاتل يدمر الجسم، وهناك العديد من الأعراض التي تؤكد إصابتك بالتسمم الناتج عن تسمم الفسيخ، ومنها الشعور بزغللة في العين، وعدم القدرة علي الكلام، تنميل في الجسم خاصة الوجه، جفاف شديد في الحلق، وفي هذه الحالة يجب الذهاب مباشرة إلى المستشفى.

وأشار مهابة إلى ان المستشفيات الان غير مستقرة بسبب الوباء المنتشر لذلك ننصح بعد تناوله لعدم ازدحام المستشفيات، قائلا: قد تصاب بفيروس كورونا عند دخول المستفشي.. تبقي داخل بتسمم تطلع بكورونا".

وشدد على ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس والالتزام بالمنزل خلال الأيام القادمة حتى ننجو من هذا الوباء.




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