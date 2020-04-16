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محافظات

من حجر المدينة الجامعية.. خروج 10 حالات من مصابى كورونا بالدقهلية

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن  الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم عن خروج 10 حالات من مصابى فيروس كورونا عقب  تحسن حالتهم من المصابين من عدد من المحافظات المختلفة عقب تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وكذلك تحسن جميع الأعراض الإكلينيكية لديهم.

وأضاف  أن جميع المرضى الموجودين بالمدينة الجامعية بحالة طيبة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة وسيتوالى خروج الحالات تباعا مقدما الشكر لجامعة المنصورة وشعب الدقهلية على مشاركتهم الإيجابية التي تساعد الفريق الطبى فى تأدية مهام عمله مهيبا بالجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة فى هذا الصدد الزم بيتك تحمى نفسك وأهلك وبلدك.

وكان وكيل الوزارة قد أعلن صباح اليوم عن سلبية تحاليل فيروس كورونا للفريق الطبى الأول لمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد، والبالغ عددهم 163 فردا ما بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، وكذلك أطباء الجامعة الثمانية المعاونين لهذا الفريق والذين تم نقلهم للمدينة الجامعية عقب انتهاء مهمتهم.
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