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أخبار العالم

إسقاط طائرة تركية مسيرة في ليبيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة تركية مسيرة "بدون طيار"، في مدينة ترهونة الليبية. 

وقال العميد  خالد المحجوب مدير  التوجيه المعنوي  بالجيش الليبي، إنه تم تنفيذ ضربات جوية على مجموعة من المليشيات الإرهابية منذ قليل.

وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه بعدما فشل تنظيم الإخوان في الاعتماد على المليشيات الإرهابية  أصبح يعول بشكل غير مسبوق على جلب المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي وفتح الخط الجوي وجلب مرتزقة أردوغان بأعداد كبيرة.

وتابع خالد المحجوب: "المرتزقة يتلقون دعما كبيرا من تركيا عن طريق الطائرات التركية المسيرة، وأسقطنا أكثر من 50 طائرة تركية مسيرة".

وأكمل خالد المحجوب: "المليشيات الإرهابية فشلت في مواجهة الجيش الليبي، وجماعة الإخوان ترغب في ضرب النسيج  الاجتماعي في ليبيا ويقومون بحرق المنازل ومراكز الشرطة".
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