لن تخرج عن كتب الوزارة.. قرار عاجل بشأن أسئلة امتحانات شهر مارس بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بإعداد جميع أسئلة امتحانات شهر مارس 2026، من داخل كتب الوزارة المدرسية وأسئلة كتيب التقييمات فقط ، دون الإستعانة بأي مصادر خارجية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنهأ قد أصدرت تعليمات حذرت خلالها واضعي امتحانات شهر مارس 2026 بجميع المدارس من مخالفة هذا القرار ، مؤكدة أن المسئولية ستقع على واضع الامتحان ، وأن الموجهين العموم مكلفين بمتابعة هذا الأمر جيداً.

موعد امتحانات شهر مارس 2026

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة

امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها