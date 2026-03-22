لن تخرج عن كتب الوزارة.. قرار عاجل بشأن أسئلة امتحانات شهر مارس بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بإعداد جميع أسئلة امتحانات شهر مارس 2026، من داخل كتب الوزارة المدرسية وأسئلة كتيب التقييمات فقط ، دون الإستعانة بأي مصادر خارجية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنهأ قد أصدرت تعليمات حذرت خلالها واضعي امتحانات شهر مارس 2026 بجميع المدارس من مخالفة هذا القرار ، مؤكدة أن المسئولية ستقع على واضع الامتحان ، وأن الموجهين العموم مكلفين بمتابعة هذا الأمر جيداً.
موعد امتحانات شهر مارس 2026
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله استجابتها لمطالب أولياء الأمور بشأن موعد امتحانات شهر مارس 2026
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراء امتحانات شهر مارس 2026 اعتباراً من السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ويوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد.
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة
امتحانات شهر مارس 2026 .. معلومات هامة عنها
- يقوم مديرو الإدارات التعليمية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرية امتحانات شهر مارس 2026
- يقوم الموجه الأول بكل إدارة تعليمية لكل مادة دراسية بوضع امتحانات شهر مارس 2026 وفقا للتعليمات الواردة من مستشاري المواد المختلفة بالوزارة
- في امتحانات شهر مارس 2026 يراعى مواصفات امتحانات طلاب الدمج
- تحفظ أوراق إجابة امتحانات شهر مارس 2026 في كنترول المدرسة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد
- يتم اداء امتحانات شهر مارس 2026 خلال اليوم الدراسي ويتم استكمال باقي اليوم الدراس بشكل طبيعي وفقا لجدول المدرسة
- يتم إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 في مكان بارز بالمدرسة يكون واضحاً للطلاب وأولياء الأمور
- أسئلة امتحانات شهر مارس 2026 تكون مما درسه الطالب من بداية الاسبوع الأول حتى نهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني
- يتم عمل 3 نماذج لكل امتحان من امتحانات شهر مارس 2026