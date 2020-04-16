AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بـ 500 مليون دولار.. السعودية تقاتل كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:42 م
مجموعة العشرين
مجموعة العشرين
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت المملكة العربية السعودية، التي تتولى رئاسة  مجموعة العشرين لعام 2020، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.

ويأتي هذا التبرع تلبية لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي دعى إليها وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  - الشهر الماضي، حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة الجائحة.

وستخصص المملكة مبلغ 150 مليون دولار أمريكي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations)، ومبلغ 150 مليون دولار أمريكي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (Gavi, The Vaccine  Alliance)، ومبلغ 200 مليون دولار أمريكي للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.

وإيمانًا منها بأهمية التضامن والتعاون الدولي للتصدي لهذه الجائحة، جددت المملكة دعوتها لكافة الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، حيث تقدر هذه الفجوة بأكثر من 8 مليارات دولار أمريكي وفقًا لمجلس رصد الاستعداد العالمي (Global Preparedness Monitoring Board).

كما ستواصل مجموعة العشرين، برئاسة المملكة العربية السعودية، العمل بصورة جماعية وفورية لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن هذه الجائحة، وستواصل تنفيذ التدابير ذات العلاقة في مختلف مسارات عمل مجموعة العشرين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجمعية السعودية للاقتصاد: المملكة تحبط 400 مليون محاولة اتصال خبيث مدمر شهريا

السعودية وإسبانيا تبحثان تنسيق التعاون الدولي لمكافحة كورونا

طلعت القاضي يكتب: صحة الفيفا وركلة الفيروس

قادة قمة العشرين يتفقون على ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي

مصر تعلن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا.. وقادة العشرين يتعهدون بضخ 5 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

رابطة العالم الإسلامى تعلق على قمة العشرين في السعودية

ترشيحاتنا

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

دولة خليجية تكشف موعد ذروة "كورونا" في البلاد

عمليات تجميل ولا ماكياج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتى الأهلى والزمالك فى أبطال إفريقيا

محافظ القاهرة: وقف المراكب والمراسي النيلية والأتوبيس النهري في شم النسيم

الأول كارثي.. 3 أسباب وراء ارتفاع وفيات كورونا في مصر واقترابها من 200 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة