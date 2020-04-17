التعليم تشدد على إجراءات تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات ثم إغلاقها لحمايتها من التلوث

أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية و التعليم بالجيزة ، أن وزارة التربية و التعليم أعلنت للمديريات التعليمية أنه تقرر إرسال فيديو على اسطوانة مدمجة CD يتضمن عملية التعقيم لجميع لجان الثانوية العامة و جميع لجان الدبلومات الفنية التي سيتم اجراء الامتحانات بها هذا العام.





وأوضح مدير مديرية التربية و التعليم بالجيزة في خطاب أرسله لجميع المديريات التعليمية، أن الوزارة شددت على إغلاق جميع لجان امتحانات الثانوية العامة و الدبلومات الفنية ، وعدم فتحها حتى لا يتم تلوثها مرة أخرى.













وعلى صعيد آخر ... قالت مديرية التربية و التعليم بالجيزة ، أن الوزارة سوف ترسل بيان اسطوانة CD ، بالاكواد الخاصة بدخول طلبة المدارس على منصة ادمودو لكافة المراحل التعليمية (رسمي ، رسمي لغات ، خاص عربي ، خاص لغات، تعليم فني)





وكان قد عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.



وحضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات.



