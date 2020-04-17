غرامة من 100 ألف لـ 5 ملايين جنيه لمن لا يعلن سعر منتجات التعقيم.. وبرلمانيون: قرار سليم 100%.. الحكومة تضرب بيد من حديد فوق كل من تسول له نفسه استغلال أزمة كورونا فى التربح

صحة النواب تحذر من الاقتراب من أسعار الكحولات بعد قرار الحكومة.. تفاصيل

غرامات وعقوبات.. تشريعية النواب تحذر من استغلال أزمة كورونا فى رفع الأسعار

اقتصادية النواب تكشف مصير مستغلي أزمة كورونا بعد تطبيق القانون





نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار على اعتبار جميع المنتجات الواردة به من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وبحسب القرار، تحدد أسعار بيع المنتجات الواردة به بما لا يجوز المبالغ المبينة قرين كل منها، وتلتزم جميع المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.





وحدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع الكحول الإيثيلي الخام تركيز ٩٥٪ - ٩٩٪ لتر للمستهلك شامل الضريبة ٣٥ جنيها، و٥٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك غطاء عادي، و٤٠ جنيها للكحول الإيثيلي ٥٠٠ مل زجاجة زجاج اسبراي، و٣٨,٥ جنيه للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٥٠٠ مل زجاجة زجاج غطاء عادي، و١٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ١٢٠/١٢٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج اسبراي، و٧ جنيهات للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٦٠/٦٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.

كما حدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع كحول جيل ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك للمستهلك بمائة جنيه، و٨٥ جنيها للكحول الجيل ٧٠٪ ٧٥٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و٢٥ جنيها للكحول الجيل ٧٠٪ ١٠٠/١١٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و١٠ جنيهات للكحول الجيل ٧٠٪ ٣٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب.

أما الحد الأقصى لسعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر بأستيك أو رباط للمستهلك فتم تحديده بجنيهين اثنين، كما تم تحديد ٨٠ جنيها كحد أقصى لسعر بيع علبة جوانتي لاتكس ١٠٠ جوانتي للمستهلك.



و رحبت إليزالبيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.، معقبة:"قرار سليم 100%".





وقالت "شاكر" لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار صائب وسليم ولكن ينبغى ان يصاحبه تشديد الرقابة على الأماكن المخصصة لبيع الكحولات والمستلزمات الطبية المهمة التى تستخدم فى مواجهة فيروس كورونا حتى يكون رادعًا فى وجه كل من تسول له نفسه ان يتلاعب ويستغل الظروف والازمة الراهنة فى التربح والتكسب على حساب صحة وسلامة المواطن.





وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الى أن فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد فى البلاد أصبح الكحول من ضمن السلع الاساسية فهو مقترن بصحة الإنسان، وقرار رئيس الحكومة بضمه الى السلع الاستراتيجية ليتم تطبيق القانون على المخالفين يحمى المواطن البسيط من جشع التجار ويحاسب المخالفين.





كما أشادت سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المخالفين.





وقالت "ناشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البلاد الأن فى حالة إستثنائية وجميع المواطنين فى حالة إقبال كبيرة على شراء المنتجات والمستلزمات الطبية من كحولات وأدوات تعقيم وغيرها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يستغل هذه الأزمة فى التربح.





وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الى أن اللجان النوعية ستنعقد يوم السبت لمناقشة هذا الأمر وغيرها من القوانين الاخرى مثل تعديلات أحكام قانون الطوارئ وغيرها.





وتابعت النائبة قائلة:" الحبس والغرامة فى انتظار كل من يقوم بتربح واستغلال حاجة المواطنين للسلع والمنتجات دون وجهة حق ".





وفى السياق ذاته، أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، معقبًا:" قرار صائب وجاء فى الوقت المناسب".





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن أسعار الكحولات قبل ظهور فيروس كورونا كانت تتراوح بين 5 جنيهات الى 7 جنيهات فقط وبعد ظهور الأزمة قفذت لـ 20 جنيهًا، وذلك خير دليل على أن هناك جشعا كبيرا من التجار الذين هدفهم استغلال حاجة المواطن لجنى الأموال.





وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أن العقوبات التى أعلن عنها رئيس الحكومة موجودة بالفعل فى قانون حماية المستهلك ولكن فى السلع الاستراتجية فقط مثل القمح والأرز والسكر، ولكن بعد إعلان رئيس الحكومة أن المستلزمات والكحولات ضمن السلع الاستراتيجية فالعقوبات اصبحت من نصيب من يقوم باحتكار او زيادة اسعارها.





ووجه النائب رسالة للمحتكرين وأصحاب الضمائر السوداء:" هتروحوا من ربنا فين وهنفضل وراكم لحد ما نحبسكم".



