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رياضة

وليد شعبان يطالب الحكام بالاتفاق على شخص واحد في انتخابات اتحاد الكرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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عمر سلامة
طالب وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق المرشحين الأربعة من الحكام السابقين فى انتخابات إتحاد الكرة المقبلة بالالتفاف حول شخصية واحدة منهم للفوز بمقعد العضوية.

ومن المنتظر خلال الفترة القادمة إعلان اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انعقاد فعاليات الجمعية العمومية العادية على أن يجرى الإعلان خلالها على موعد إجراء انتخابات مجلس ادارة للجبلاية القادم. 

وقال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: تعليقًا على ما يتردد بخوض عدد ليس بقليل من الحكام القدامى لإنتخابات إتحاد الكرة المزمع إنعقادها لاحقًا، فإننى أتمنى أن يتراجع هؤلاء عن الترشح وأن يلتفوا جميعًا حول شخصية واحدة إذا كانت نواياهم صادقة للعمل لصالح التحكيم وليس لأنفسهم لاسيما أن تواجدهم على منضدة الجبلاية لخدمة التحكيم فقط.

وأضاف: من الأولى أن تلتفوا جميعًا لترشيح شخصية واحدة حتى تثبتوا للجميع ولو لمرة واحدة أنكم صادقون ومستعدون لخدمة التحكيم الذى كان سببًا فى تعريف الناس بكم.

يذكر أن أربعة مرشحين من الحكام السابقين سوف يخوضون سباق المنافسة فى انتخابات الجبلاية المقبلة وهم .. عصام عبدالفتاح وجمال الغندور وسمير  عثمان ومحمد فاروق.
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