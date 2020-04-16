خطة من مراحل تدريجية.. كيف يعيد ترامب الاقتصاد وسط تفشي كورونا

كشفت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، النقاب عن الخطة المقرر أن يعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لإعادة فتح الاقتصاد بعد إغلاق شبه كامل بسبب فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا للشبكة الأمريكية، فإن خطة ترامب، التي كشف عنها خلال مؤتمر عبر الفيديو مع حكام الولايات اليوم الخميس، تقول إنه وجههم بأن يتحركوا وفقًا للتعليمات بالسرعة التي تناسبهم، مشيرا إلى أنها ليست أوامر رسمية من الحكومة الفيدرالية.





وقال مصدر مطلع على المكالمة، إن الخطة تتكون من ثلاث مراحل تدريجية، المرحلة الأولى تشمل الوصول إلى انخفاض مستمر في عدد الحالات المصابة فيروس كورونا على مدى 14 يومًا والعودة إلى ظروف ما قبل الأزمة في المستشفيات، كما يجب على الولايات القدرة على إقامة مواقع الفحص والاختبار الآمنة والفعالة بسرعة، وتوفير معدات الوقاية الشخصية الكافية في المستشفيات، والتزام جميع المواطنين بممارسة تعليمات النظافة وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة.





وفي المرحلتين الثانية والثانية، ستعلن أمريكا استئناف السفر غير الضروري لأًصحاب العمل، وإعادة فتح المدارس والحانات والصالات الرياضية والأماكن الكبيرة بما فيها المطاعم، وذلك باتخاذ إجراءات مناسبة للتباعد الاجتماعي، ومن الممكن فتح الكنائس أيضا.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا اليوم، سيناقش فيها إجراءات فتح الولايات المتحدة مرة أخرى.





وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر: "المؤتمر الصحفي الليلة في البيت الأبيض المقام الساعة 12 صباحا، يناقش المبادئ التوجيهية لفتح أمريكا مرة أخرى".





وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن ترامب سيكشف النقاب عن خطته لإعادة فتح البلاد في مكالمة هاتفية مع حكام الولايات اليوم الخميس.





جاء ذلك حتى بعدما أخبره بعض كبار الخبراء والحكام في البلاد أن هناك حاجة إلى المزيد من اختبارات فيروس كورنا قبل أن يتمكن الاقتصاد من العودة مرة أخرى.





وأظهر الرئيس ترامب نفاد صبره من الإغلاق، حيث يركز على إعادة فتح البلاد في أول مايو.





وقال ترامب في مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض رفقة خلية أزمة كورونا إنه سيعلن القرار بشأن إجراءات فتح الاقتصاد الأمريكي الخميس.





ويعد قرار إعادة فتح الاقتصاد من أكثر القرارت المثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث أعلن عدد من حكام الولايات أنهم لن يلتزموا بهذا القرار في حال أصدره الرئيس، في حين أكد الاخير أن القرار في يده.





وقال ترامب إن الولايات المتحدة عبرت على الأغلب ذروة كورونا.