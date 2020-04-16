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محافظ مطروح يكشف آخر الاستعدادات لاستقبال أعياد شم النسيم ..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن المحافظة بناء على تكليفات مجلس الوزراء، أصدرت نشرة معلومات لجميع القرى والشواطئ السياحية بالإغلاق وعدم نزول المواطنين للشواطئ أو إقامة حفلات أو تجمعات خلال أعياد شم النسيم، حرصًا على صحة وراحة المواطنين.

وأوضح "شعيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة حريصة على راحة وصحة الأهالي، مشيرًا إلى أن حظر التجوال مفروض على القرى السياحة الخاصة أيضًا.

وأكد أنه لن تدخل أي سيارات أو أتوبيسات رحلات أو نقل جماعي للمحافظة؛ من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك دوريات شرطة تمر على جميع شواطئ المحافظة للتأكد من اتباعها التعليمات المفروضة.

وبشأن إزالة التعديات على الأراضي والمباني، أضاف أنه تم إزالة 67 حالة تعدٍ بالكامل 100% كما تم تحويل 5 حالات منهم للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح لمستغلي الأزمة الحالية بالتعدي على حق الشعب وأملاك الدولة ونحن لهم بالمرصاد.

https://www.youtube.com/watch?v=5OtdbEAQGPs
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