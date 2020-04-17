لطلاب آداب حلوان.. يمكنك الدخول على قناة التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان عن قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالكلية التى يتم إذاعة أغلب محاضرات الاساتذة عليها

ويمكنك الدخول على قناة الكلية الرسمية عبر الضغط على :

جدير بالذكر انه قد اطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، مبادرة بيت "Decorat your" والتي ينظمها قسم التصميم الداخلي والأثاث تحت شعار "بيتك مش بس حيطان بيتك مشاعر وأمان خليك في بيتك جدد وابدع جواه" تحت إشراف الدكتورة مها الحلبي رئيس القسم العلمي.





