لطلاب آداب حلوان.. يمكنك الدخول على قناة التعليم عن بعد عبر هذا الرابط

مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات المصرية ومتابعة الطلاب الدراسة عن طريق التعليم عن بعد عبر المنصات التعليمية بالجامعات وقنوات اليوتيوب والتيليجرام وصفحات الفيس بوك .
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان عن قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالكلية التى يتم إذاعة أغلب محاضرات الاساتذة عليها
ويمكنك الدخول على قناة الكلية الرسمية عبر الضغط على : https://www.youtube.com/channel/UCjoHsREpeErlt0zWBEpTSJQ
جدير بالذكر انه قد اطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، مبادرة بيت "Decorat your" والتي ينظمها قسم التصميم الداخلي والأثاث تحت شعار "بيتك مش بس حيطان بيتك مشاعر وأمان خليك في بيتك جدد وابدع جواه" تحت إشراف الدكتورة مها الحلبي رئيس القسم العلمي.
وتعمل هذه المبادرة على دعوة الطلاب إلى تجديد البيت المصري بأفكار بسيطة والموارد المتاحة وذلك أثناء فترة الالتزام بالبيت للاستفادة من وقت الحجز المنزلي، وتأتي هذه المبادرة بالتوافق مع جهود الدولة المصرية لتقليل التواجد خارج المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.