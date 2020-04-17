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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17-4-2020 بالقاهرة والمحافظات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:09 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 17- 4- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
 
القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22
 
شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 26
 
طنطا الصغرى 14 والعظمى 25
 
دمنهور الصغرى 14 والعظمى 26
 
بلطيم الصغرى 12 والعظمى 22
 
مطروح الصغرى 12 والعظمى 21
 
السلوم الصغرى 11 والعظمى 20
 
سيوة الصغرى 16 والعظمى 25
 
بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 23
 
دمياط الصغرى 13 والعظمى 25
 
الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25
 
الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 26
 
السويس الصغرى 13 والعظمى 26

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