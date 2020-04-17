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تكنولوجيا

فيسبوك Facebook يلغي جميع المؤتمرات والأحداث المهمة حتى 30 يونيو 2021

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:01 ص
Facebook يلغي جميع
Facebook يلغي جميع الموتمرات و الأحداث المهمة حتي 30 يونيو 2
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قسم التكنولوجيا
أعلن مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك أنه سيلغي أي أحداث ومؤتمرات تتضمن  أكثر من 50 شخص حتى نهاية شهر يونيو 2021، و أن الشركة ستنفذ سياستها المتمثلة في عدم سفر الموظفين حتى 30 يونيو المقبل، والطلب بالعمل من المنزل حتى نهاية مايو .

ووفقًا لموقع Engadget قامت شركة Facebook بإلغاء مؤتمر F8 للمطورين  لهذا العام، والذي كان من المقرر عقده في 5 و 6 مايو ، بالإضافة إلى حدث Oculus Connect الذي يعقد في سبتمبر، كما تم إلغاء GDC 2020 أيضًا.

وأوضح  زوكربيرج أنه عندما يبدأ المجتمع في النهاية بعودة الحياة لطبيعتها، يجب علينا الانفتاح ببطء في موجات متداخلة للتأكد من أن الأشخاص الذين يعودون إلى العمل يمكنهم القيام بذلك بأمان وأن نقلل من احتمال تفشي المرض في المستقبل. 

وذكر موقع " ذا فيرج" أن مؤسسة "مبادرة تشان زوكربرج" التي أسسها الملياردير وزوجته بريسيلا تشان، تبرعت بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي للمساعدة في اكتشاف وتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.

ويقيم Mark Zuckerberg الآن فى مقاطعة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبالرغم من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتى سجلت أعلى إصابات منذ ظهور الوباء حتي الآن، لم تظهر حقيقة ما إذا كان مارك من ضمن مصابى كورونا أم لا.
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