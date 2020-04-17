فيسبوك Facebook يلغي جميع المؤتمرات والأحداث المهمة حتى 30 يونيو 2021

أعلن مارك زوكربيرج المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فيسبوك أنه سيلغي أي أحداث ومؤتمرات تتضمن أكثر من 50 شخص حتى نهاية شهر يونيو 2021، و أن الشركة ستنفذ سياستها المتمثلة في عدم سفر الموظفين حتى 30 يونيو المقبل، والطلب بالعمل من المنزل حتى نهاية مايو .





ووفقًا لموقع Engadget قامت شركة Facebook بإلغاء مؤتمر F8 للمطورين لهذا العام، والذي كان من المقرر عقده في 5 و 6 مايو ، بالإضافة إلى حدث Oculus Connect الذي يعقد في سبتمبر، كما تم إلغاء GDC 2020 أيضًا.





وأوضح زوكربيرج أنه عندما يبدأ المجتمع في النهاية بعودة الحياة لطبيعتها، يجب علينا الانفتاح ببطء في موجات متداخلة للتأكد من أن الأشخاص الذين يعودون إلى العمل يمكنهم القيام بذلك بأمان وأن نقلل من احتمال تفشي المرض في المستقبل.





وذكر موقع " ذا فيرج" أن مؤسسة "مبادرة تشان زوكربرج" التي أسسها الملياردير وزوجته بريسيلا تشان، تبرعت بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي للمساعدة في اكتشاف وتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.





ويقيم Mark Zuckerberg الآن فى مقاطعة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبالرغم من تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة والتى سجلت أعلى إصابات منذ ظهور الوباء حتي الآن، لم تظهر حقيقة ما إذا كان مارك من ضمن مصابى كورونا أم لا.