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منوعات

رغم العزل والبقاء في المنزل.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
اختبأت خلف جدران منزلها خشية من أن تصاب بفيروس كورونا "كوفيد - 19 "، اعتزلت الناس وبقت في منزلها 3 أسابيع متتالية، ولكن اختبائها وخوفها لم يمنعها من التقاط العدوى والإصابة بالفيروس التاجي داخل منزلها. 

تقول "راشيل برومرت" إنها أصيبت بالخوف من الفيروس التاجي أنها أثبتت أن نتائجها إيجابية رغم أنها لم تغادر منزلها لمدة ثلاثة أسابيع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وتعاني من حالة صحية تجعلها معرضة بشدة للإصابة بالفيروس ، لذلك استمعت إلى نصيحة الخبراء الطبيين واحتمت في المنزل، اعتقدت أنها كانت تفعل كل شيء بشكل صحيح ، لكنها أثبتت أنها تحمل فيروس كورونا.

ويبدو أنها أصيبت بالفيروس عن طريق امرأة سلمت لها الأطعمة وبعض المشتريات من البقالة وتركتهم على عتبة منزلها أثناء عزلها في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا، حيث أثبت نتائج التحاليل  أن السيدة تحمل فيروس كورونا أيضًا. 

وقالت برومرت ، التي تعاني من اضطراب في المناعة الذاتية: "بالكاد كنت اتواصل معها من بعيد، لم ألمسها حتى"، وأضافت: 'إنني مرعوبة للغاية. هذا هو أكثر مرض مررت به وجعلني أشعر بكل هذا الخوف". 


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