فض سوق عشوائي وإزالة مباني مخالفة في حملة بمدينة نصر.. شاهد

قاد اللواء مجدي الوصيف رئيس حي شرق مدينة نصر حملة انضاطية مكبرة شملت إزالة مخالفات المبانى والتعدى على أملاك الدولة ورفع الاشغالات والمرورو على المحلات.





جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ علي النظافة العامة و التطوير للميادين و الشوارع و الكتل السكنية ورفع وازالة جميع المخالفات و الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا علي نفاذ القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة و ذلك بردع كافة المخالفين.





وخلال الحملة قام رئيس الحي باستكمال حملات الإزالة بتواجد قسم اول شرطة مدينة نصر وشرطة المرافق وإدارة الازالات بالحى حيث تم استكمال تنفيذ أعمال الإزالة رقم ١١١٠٥لسنة٢٠١٩ ؛والخاصه بالقطعة ٢١بلوك٣٥ شارع عبدالعزيز عيسى بالمنطقة التاسعة وجاري إستكمال الأعمال .





كما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٠ يقضى بإزالة الأعمال المخالفه في المهد بالدور الثاني عشر فوق الأرضى "سطح العقار" ( وهي عبارة عن قواطيع من الطوب الاحمر وكمرات حديدية أعلاها وذلك بغرض بناء وحدتين سكنيتين( بدون ترخيص) كذلك قام المخالف بغلق باب سطح العقار بالطوب الأحمر وتم إزالته وفتح باب السطح و تم طرد العمال والتحفظ على الادوات و المعدات المستخدمه في الأعمال المخالفه وتم إيداعها في مخازن الحي( تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف) وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٠٧٧إداري قسم اول شرطة مدينة نصر.





كما تم إزالة المعوقات وتشغيل الجراج الخاص بدور البدروم بالعقار رقم ٤٧ شارع محمد يوسف موسي المنطقة الاولي وتحرر عنها المحضر رقم ٨٠٧١ إداري قسم اول شرطة مدينة نصر ، وتشغيل الجراج الخاص بدور البدروم بالعقار رقم ٤٩ شارع محمد يوسف موسي المنطقة الاولى وتحرر عنها المحضر رقم ٨٠٧٢ إداري قسم اول شرطة مدينة نصر.





وبناءا على ورود شكوى من سكان العقار رقم ٢٨ شارع الدكتور أحمد حسن الزيات بالمنطقة السابعه بوجود بدء اعمال أعمال إنشاء محطة محمول أعلى سطح العقار تم التوجه وإيقاف الأعمال الجارية والتحفظ علي الادوات والمعدات والأجهزة المستخدمةوتم إيداعها بمخازن الحي بحرز رقم ٣٦٦ (حفاظا على صحة وسلامة سكان العقار والمنطقة (حيث قامت الشركة بالأعمال دون الحصول علي اى موافقة من الجهه الاداريه) المختصة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٠٢١ قسم اول شرطة مدينة نصر.





وتم إزالة كشك مخالف بدون ترخيص تحت الإنشاء أمام عمارة ٤١ بلوك ٣١ خلف مسجد الاستقامة صقر قريش و كشك بمنطقة الشروق بجوار موقف الاتوبيس.









كما تم التوجه الى منطقة وموقف الشروق بجوار موقف الاتوبيس خلف النادي الاهلي لإزالة سوق عشوائي حيث سبق إنذار أصحاب البضائع والمتواجدون بالسوق بشكل عشوائي برفع بضائعهم والمغادرة ، وتم رفع الاشغالات المتواجدة على الأرصفة وفى الشوارع التى تعوق حركة سير المواطنين وتشوه المظهر الحضارى من مناطق متعددة فى قطاع الحى واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحي تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة.





وأكد رئيس الحي انه جارى العمل و المتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصا على سلامتهم و استعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر.



