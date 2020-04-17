الإسكان: زيادة عدد شقق محدودى الدخل للتغلب على قائمة الانتظار.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان: إن الوزارة تمتلك قوائم انتظار تم حصرها لأعداد كبيرة من المواطنين تقدموا بطلب وحدات سكنية بعد الإعلان مؤخرا عن وحدات جديدة طرحتها الوزارة.





وكشف المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح، عن زيادة عدد الوحدات السكنية لـ250 ألف وحدة سكنية و طرحها فى عدد من المحافظات.





وأشار المهندس عمرو خطاب، إلى أن شروط الحصول على الإسكان الاجتماعى تتضمن الفئات العمرية التى تتراوح ما بين 20 : 50 عاما، والدخل الشهرى من 1600 : 5400 جنيه ، ومن ينطبق عليه الشروط يخوض 3 مراحل .





ولفت ، إلى أن المرحلة الأولى للحصول على الوحدة السكنية الاجتماعية هى اجتياز مرحلة تطابق الشروط ، أما الثانى تعتمد على مرحلة البحث الاجتماعى حول كون المتقد مستحق للخدمة السكنية من عدمة ، ثم تأتى المرحلة الثالث الخاص بتخطيط الوحدة وتوزيعها الجغرافى ومناسبتها للمتقدم .





وأكد المهندس عمرو خطاب ، أن هذه الوحدات السكنية خصصت لـ شريحة محدودى الدخل ومستحق للدعم خاصة وأن هذه الوحدات مدعمة من الدولة بشكل نقدى مباشر ، وبعض التعويضات الأخرى وأنواع الدعم غير المباشرة الخاصة ب تنفيذ المرافق والخدمات والخامات المنفذة المستخدمة فى تنفيذ الوحدة .









وتابع المهندس عمرو خطاب ، المتحدث باسم وزارة الاسكان ، أن الوزارة طبقت الاجراءات الاحترازية بتنفيذ عمليات تعقيم شاملة لوحدات تجمع المواطنين الذين يتردوون عليها يوميا بشكل مباشر سواء فى انهاء تراخيص ، ودفع فواتير تخص المرافق ، وتعقيم أجهزة المدن الجديدة لمقار تواجد المواطنين وشوارع المدن الرئيسية ، إضافة لتوفير وحدات تعقيم للمشروعات تحت التنفيذ التى تكتظ بالعمالة وتعقيمها كاملة لمخزن العمالة ، الخامات ، والمواقع المختلفة .







