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فن

رجاء الجداوى تواصل هوايتها المفضله داخل حديقة منزلها.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:32 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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محمد بدران
نشرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى صورة جديدة لها من حديقة منزلها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت رجاء الجداوى داخل حديقة منزلها وهى تمارس هوايتها في غسيل الأشجار بالمياه وعلقت قائلة "هوايته غسيل الأشجار"

وتشارك رجاء الجداوى في السباق الرمضانى  بمسلسل، "لعبة النسيان"، تجسد دينا الشربيني، شخصية فتاه تدعى رقية ضمن أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والإثارة والغموض.


مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.



"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.


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هوايته غسيل الشجر 😊

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