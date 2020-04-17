ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 120 طربة حشيش بمطروح





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام" ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.



