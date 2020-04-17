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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 120 طربة حشيش بمطروح

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:20 م
ضبط عنصرين اجراميين
ضبط عنصرين اجراميين بحوزتهما 120 طربة حشيش بمطروح
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مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية (مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح) تخصصا فى الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمحافظة مطروح، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12 كيلو جرام" ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

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