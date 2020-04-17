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محافظات

محافظ المنيا يتابع مستشفى العزل بملوي بالفيديو كونفرانس

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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ايمن رياض

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، مع الأطباء وطاقم التمريض مستجدات العمل داخل مستشفى ملوي، والمخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، من خلال الفيديو كونفرانس للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى ومتابعة الوضع العام للحالات المصابة.

 

نقل المحافظ، للفريق الطبي تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة للجهد الذي يبذله الفريق الطبي بالمستشفى مشيدا بالدور البطولي الذي يقوم به الفريق الطبي بالمستشفى.

 

اطمأن المحافظ، على الحالات المصابة والمراحل العلاجية المقدمة لهم ومدي تقديم أوجه الرعاية للمصابين، مؤكدا أن القيادة السياسية للدولة، تسخر كافة الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 

ناقش المحافظ، مع طاقم الأطباء بعض الإجراءات المتبعة واخر المستجدات لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، ومدي تطبيق معايير الأمان والسلامة للعاملين داخل المستشفى، موكدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.

 

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية ومستلزمات التعقيم والتطهير بصفة دورية ومستمرة مع توافر الاطقم اللازمة من عمال النظافة داخل المستشفى، لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.

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