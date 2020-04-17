الحكومة: شم النسيم إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية

قرر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ،اعتبار يوم الاثنين الموافق 20 إبريل لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.





وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشان عيد شم النسيم .





وتشمل القرارات الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص .





وكذا ايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.