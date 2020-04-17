شاهد بالفيديو .. طالب بالتعليم الفني يصنع بوابة إلكترونية للتطهير والتعقيم ضد كورونا

نجح الطالب مازن محمد جمعة إدريس - طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعي تخصص حاسبات وإلكترونيات، بمدرسة إسكندرية الفنية المتقدمة للمتفوقين للتعليم الفنى التابعة لإدارة وسط التعليمية بمحرم بك بالإسكندرية ، في تصميم واختراع بوابة إلكترونية للتتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا





وأكد الطالب أن هذا الإختراع والإبتكار تم إنجازه بأدوات بسيطة متوافرة لديه من مقومات ودوائر ترانزستر تعمل بنظام " سنسور " حساس يعطى إشارة بقدوم الشخص ، فيتم سحب المياه من علبة صغيرة معلقة ، وبواسطة خرطوم شفاف رفيع وبخاخة معلقة بجوار حلق باب أو أى بوابة ، تقوم لمدة ثلاث ثوان بضخ المطهرات وتعقيم أي شخص يمر بالبوابة بالمواد الكحولية المعقمة ، وذلك بتكلفة شاملة لا تتعدى 20 جنيها.

ومن جانبه، أكد المهندس حسين فريد المعلم والمدرب الذي أشرف على الطالب خلال إنجاز هذا الابتكار ، أن الطالب المذكور سبق وأن قام منذ دخوله المدرسة بالعام الماضى بإختراع العديد من الإبتكارات التى تؤكد على أن هذا الطالب نموذجا موهوبا بالتعليم الفني.





وأوضح المعلم ، أن هذا الطالب يهوى منذ صغره الإبتكارات والإختراعات المختلفة ، والتى جعلته يتميز بين كافة زملائه وأصدقائه وكذلك معلميه خلال التدريبات النظرية والعملية والمعملية التى يقوم بدراستها فى تخصصه.





ومن جانبه .. عبر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، عن سعادته واعجابه بمثل هذه النماذج المشرفة الموجودة بين طلاب التعليم الفني ، مشددا على أن الوزارة ترعى دائما المتميزين و الموهوبين وتعمل تطوير و تحسين مستوى خريجي التعليم الفني في مصر بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل المصري والعالمي.





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد فيديو يشرح مراحل تنفيذ الطالب لهذا الابتكار مع معلمه ...







