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تعليم

لطلاب الصف الثاني الثانوي 2020.. تظلم من نتيجتك عبر هذا الرابط

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:20 ص
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020
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ياسـمين بدوي
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفعيل خدمة تقديم التظلمات من نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، وذلك بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر الوصول لخدمة تقديم التظلمات، من خلال الدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 من هنا http://studg11.emis.gov.eg/  ، ثم الضغط على أيقونة "تسجيل شكوى" من النتيجة الإلكترونية، ثم تحديد مادة أو أكثر للشكوى، وتوضيح نوع الشكوى (سواء شكوى من عدم ظهور النتيجة في مادة أو أكثر، أو عدم ظهور مؤشر الأداء).

وطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور والطلاب بأن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وناجح وراسب في نظام التقييم الجديد، الذى يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه على أولياء أمور طلاب 2 ثانوي، الشعور بالفخر تجاه ما حققه أبناؤهم، لافتًا إلى أنه بناءً على دراسات خبراء علم التقييم، وإعطاء نتيجة أكثر دقة للطلاب، تم منح مقياس درجات مختلف لتكون من 200 إلى 400 بدلًا من صفر إلى 100 لتعطى أرقاما نسبية تقارن الطالب بزملائه على مستوى الدفعة.
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