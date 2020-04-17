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أخبار البلد

يوسف إدوارد: ملتزمون بإجراءات الوقاية خلال احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:05 م
صدى البلد
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سامح سلام

أكد يوسف إدوارد المنسق الإعلامي لاحتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد أن صلوات عيد القيامة الخاصة بالطائفة سيتم نقلها عبر التليفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية في الرابعة من عصر غد السبت، من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بقيادة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة وعدد محدود من القيادات الإنجيلية بدون اى حضور شعبي في إطار اجراءات الوقاية التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.


وقال إدوارد، في تصريح لموقع صدي البلد الإخباري-  إن الطائفة الإنجيلية ملتزمة بكافة الضوابط الخاصة بتعقيم الكنيسة قبل الصلوات ومع وجود المسافات المناسبة بين الأشخاص المشاركين في الصلوات للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن قيادة الطائفة الإنجيلية حريصة على نقل الاحتفال لجموع أبناء الطائفة ولكل المصريين، في ظل قرار تعليق الصلوات والاحتفالات ومختلف الأنشطة في جميع الكنائس على مستوى الجمهورية.  


وأضاف أن برنامج الاحتفال بعيد القيامة المجيد سيبدأ في الرابعة عصرا بمجموعة من ترانيم فريق "Better life"، ويعقب ذلك صلاة من أجل الظروف الحالية، يقودها القس نادي لبيب رئيس السنودس، ويليها كلمة للقس يوسف سمير راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.


وتابع قائلا، إن القس ناصر كتكوت رئيس مجمع الكنائس الرسولية في مصر سيقدم قراءة كتابية، وعقب ذلك يقدم المايسترو ناير ناجي فقرة خاصة قبل أن يلقى الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية كلمة الاحتفالية، والتى تختتم بترنيمة والبركة الرسولية.


ونوه إدوارد إلى أن الاحتفال يقام في مدة لن تتجاوز 75 دقيقة، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، كليوباترا ميدان صلاح الدين، مؤكدا أن الجميع يصلون معا حتى يمنحنا الله نجاة من عنده حتى نجتاز مع كل إخواتنا في الإنسانية هذه الأزمة.

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