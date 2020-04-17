الرياضيون المصريون في السعودية يستغيثون بالرئيس السيسي للعودة إلى الوطن.. فيديو

دشن الرياضيون المصريون في المملكة العربية السعودية، حملة استغاثة الى الحكومة المصرية من أجل العودة إلى أراضي الوطن خلال الفترة الحالية.





وطالب الرياضيون المصريون بالسعودية بالعودة إلى مصر، وذلك بعد أن تم إيقاف كل الأنشطة الرياضية في المملكة العربية السعودية بعد تفشي جائحة كورونا الأمر الذي دفع الكثير من العاملين في المجال الرياضي للمغادرة فيما بقي آخرون عالقون في المملكة.





ومن ضمن العالقين بالمملكة أكثر من 300 مدرب ولاعب وإداري مصري متواجدين على الأراضي السعودية ويعملون بأندية رياضية عديدة سواء بالدرجة الأولى أو الدرجات الأخرى ومن الأندية التي يعمل يها المصريون أندية الشباب، الأهلي، الاتحاد، التعاون، الهلال، أبها، الاتفاق، الحزم، الفتح، الوحدة، ضمك، القادسية، الشرق، العربي، الجندل، الطائي، الباطن، هجر، وج، شرورة، القيصومة، الخلود، اليمامة، جدة، الفرع، كميت، الزلفي، العلا، السد، الرياض، التقدم، الثقبة، الريان، الدرعية، العروبة، حطين، أحد، الساحل، النجوم، نجد، حوراء، الحجاز، السلام، مضر ، جازان، الروضة، الوشم، اضافة الى آخرين يعملون في مراكز صحية ورياضية.





ويأمل الرياضيون المصريون في المملكة من المسئولين بجمهورية مصر العربية وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التجاوب في إعادتهم الى ربوع بلادهم بعدما فرض فيروس كورونا عليهم الجلوس في منازلهم وتوقفت رواتبهم وأصبحت مصاريف الإيجارات ومصاريف عائلتهم عبئا كبيرا عليهم.



